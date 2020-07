Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bureau Veritas : réalise une perte de 34 ME au 1er semestre Cercle Finance • 28/07/2020 à 18:05









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a diminué de 9,0 % à 2 200 millions d'euros au premier semestre 2020 sur une base organique. Le résultat opérationnel ajusté s'inscrit à 216 millions d'euros, en baisse de 43,3 % par rapport à l'exercice précédent avec une marge opérationnelle de 9,8 %, un repli qui a été amorti par des mesures de contrôle des coûts. Le résultat opérationnel de 60 millions d'euros est en baisse de 82,0 % par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net part du Groupe est négatif de 34 millions d'euros, par rapport à un profit de 171 millions d'euros au premier semestre 2019. Le résultat net ajusté ressort à 87 millions d'euros (0,19 euro par action), en baisse de 57,7 % par rapport à l'exercice précédent.

Valeurs associées BUREAU VERITAS Euronext Paris -0.68%