Bureau Veritas rassure les marchés

(AOF) - Bureau Veritas bondit de 6,76% à 26,84 euros et s'invite parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120. Le groupe de certification et de contrôle de la qualité a signé une copie annuelle solide marquée par un résultat net ajusté en hausse de 7,6% à 574,7 millions d'euros (contre 561,5 millions d'euros de consensus) et un résultat opérationnel ajusté en hausse de 3,1% à 930,2 millions d'euros (contre 898,8 millions d'euros de consensus), soit une marge de 15,9%, contre 16% en 2022.

Son chiffre d'affaires 2023, en amélioration de 3,8%, s'affiche à 5,87 milliards d'euros (contre 5,83 milliards d'euros de consensus).

Son flux de trésorerie disponible s'élève à 659,1 millions d'euros (11% du chiffre d'affaires), en hausse de 0,3% par rapport à 2022.

Journée investisseurs fixée au 20 mars

Dans ce contexte, le groupe proposera à ses actionnaires un dividende de 0,83 euro par action au titre de l'exercice 2023, contre 0,77 euro par action précédemment.

Côté perspectives, Bureau Veritas, dont la journée investisseurs se tiendra le 20 mars prochain, anticipe pour cette année une hausse de sa marge opérationnelle à taux de change constants. L'entreprise table sur une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires, ainsi que des flux de trésorerie à "un niveau élevé" avec un taux de conversion du cash supérieur à 90%.

Par ailleurs, le groupe annonce l'acquisition d'ANCE SA de CV (Asociación de Normalización y Certificación), l'entité d'évaluation de conformité d'ANCE Estándares SC et leader des services d'essais et de certification des produits électriques et électroniques au Mexique.

Cette société emploie environ 400 personnes dans ses différents laboratoires à travers le pays et a généré un chiffre d'affaires d'environ 21 millions d'euros en 2023.

Points clés

- Groupe né en 1828, numéro un mondial (5 % du marché) sur le marché de l'inspection et de la certification des produits et des essais en laboratoire ;

- Chiffre d'affaires de 5,65 Mds€ généré par six divisions : le bâtiment & infrastructures (29%), l’agro-alimentaire & matières premières (22 %), l’industrie (21 %), les biens de consommation (13 %), la certification (8 %) et le marine&offshore ;

- Chiffre d’affaires réparti entre l’Europe pour 34 %, l’Asie-Pacifique pour 30 % (dont la Chine, 1er pays du groupe par les effectifs et le chiffre d’affaires, pour 18 % du total), les Amérique pour 27 % et l’Afrique-Proche-Orient ;

- Modèle d'affaires fondé sur l’exploitation de la valeur des activités existantes et des mutations technologiques et sur la sélectivité des opportunités de croissance ;

- Capital contrôlé à 35,48 % par Wendel, Aldo Cardoso présidant le conseil d'administration de 12 membres, Didier Michaud-Daniel, directeur général, laissant sa place à Hinda Gharbi le 22 juin ;

- Bilan solide avec 1,9 Md€ de capitaux propres, 975 M€ de dette nette avec effet de levier de 0,97 et 2,3Md€ de disponibilités, les emprunts étant tous à taux fixe avec des échéances au-delà de 2024.

Enjeux

- Stratégie 2025 fondée sur 3 moteurs de croissance :

– scale (standardisation de l’offre), expand (enjeux de transition énergétique et durabilité) et lead (dans la connectivité, la cybersécurité et la traçabilité),

- croissance annuelle à un chiffre des revenus et marge opérationnelle de + 16 % ;

- Stratégie d'innovation déclinée en 2 versants :

- la technologie pour le TIC digitalisant le cœur des opérations via des plateformes transverses globales et verticales, améliorant la rentabilité des services TIC existants,

- le TIC pour la technologie identifiant les meilleures opportunités de revenus additionnels -traçabilité, surveillance des actifs, diagnostics de conformité en cybersécurité…

- accélérée via des programmes d'incubation, Data lab, partenariats de recherche ou industriels ;

- Stratégie environnementale pilotée par la solution interne Clarity et validée par le SBTi:

- d’ici 2030, réduction de 42% vs 2021des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 2 et de 25% pour le scope 3,

- 55 % des ventes issues des services de la ligne verte BV ;

- accompagnement des clients avec la mise à disposition des solutions Clarity ;

- Résistance du portefeuille d'activitét, 45 % provenant de contrats longs ;

- 3 atouts : réputation d’intégrité, agréments et accréditations publiques, densité du réseau.

Défis

- Réduction de la présence en Chine-Ukraine (1 % des revenus) et impact négatif sur la marge opérationnelle des fermetures de fin d’exercice en Chine ;

- Différences de marges entre divisions, les activités bâtiment et industrie étant les moins margées ;

- Impact de l’inflation sur les salaires essentiellement, répercuté sur les prix de vente ;

- Après une hausse de 8,9 % des revenus à fin mars, objectifs 2023 d’une croissance modérée des revenus et d’une stabilité de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2022 en hausse de 45 % à 0,77 €, soit 65 % de taux de distribution.

Pluxee, le pôle spécialisé dans les avantages aux salariés du géant des services Sodexo, va prendre son envol boursier en 2024. Cette activité bénéficie d'un fort dynamisme avec une croissance organique au troisième trimestre (clos fin mai) supérieure aux attentes (+25,5 % contre 17,5 % attendu). La nouvelle entité pourra ainsi mieux rivaliser avec son concurrent Edenred. Depuis sa scission du groupe Accor, en 2010, cette société a vu son activité bondir et presque doubler. Devenue le leader mondial des titres-restaurants, elle a même rejoint récemment l'indice boursier phare de la place de Paris, le CAC 40. Ce succès provient d'acquisitions ciblées, d'un développement international et d'une digitalisation réussie.