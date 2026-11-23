Bureau Veritas BVI.PA a annoncé lundi l'acquisition de Topo Solutions, une plateforme digitale basée à Hong-Kong, en vue de se renforcer dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement et de l'intelligence artificielle (IA).

"Ensemble, Bureau Veritas et Topo Solutions mettront la donnée au service de décisions plus éclairées, afin d’aider leurs clients à renforcer la résilience et la durabilité de leurs chaînes d’approvisionnement tout en réduisant les risques et les coûts", explique Hinda Gharbi, directrice générale de Bureau Veritas, citée dans un communiqué.

Le groupe spécialisé dans les essais, l’inspection, l'audit, et la certification n'a pas dévoilé le montant de l'opération ni sa date de finalisation, mais précise dans le communiqué que Topo Solutions a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3 millions d’euros en 2025.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)