Bureau Veritas: rachat d'un bloc d'actions à Wendel

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce le rachat à Wendel d'un bloc de ses propres actions, représentant un maximum de 100 millions d'euros et environ 0,8% de son capital, en participant à la procédure accélérée de construction d'un livre d'ordres.



Wendel reste l'actionnaire principal de Bureau Veritas après la réalisation de cette opération, avec environ 26% du capital social et 41% des droits de vote. Lac, géré par Bpifrance, deviendra un nouvel investisseur de référence avec environ 4% du capital.



Avec ce rachat, Bureau Veritas progresse significativement dans son programme de rachats d'actions pour un montant maximum de 200 millions d'euros en 2024, visant à améliorer le retour aux actionnaires par l'augmentation du BPA.



Le rachat serait financé en numéraire sur la trésorerie disponible du groupe de services d'inspection et de certification. Il n'affecte pas ses capacités à réaliser le plan stratégique annoncé ou ses capacités de développement et de financement.





