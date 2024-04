Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bureau Veritas: rachat d'actions à Wendel réalisé information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce avoir réalisé l'acquisition d'environ 3,69 millions de ses propres actions (environ 0,8% de son capital) pour un montant total d'environ 100 millions euros dans le cadre de la procédure accélérée de cession initiée par Wendel.



Lors de cette opération, Wendel a cédé un nombre total d'environ 40,5 millions d'actions Bureau Veritas, représentant environ 9% du capital, et le fonds Lac1, géré par Bpifrance, a pris une participation d'environ 4%, devenant ainsi un nouvel investisseur de référence.



Il est convenu que le conseil d'administration proposera la nomination de Bpifrance en qualité d'administrateur indépendant dans le respect des règles de parité ou, si une telle nomination ne pouvait pas intervenir dans l'immédiat, de censeur.



Conformément à l'objectif du programme de rachat d'actions, les actions rachetées seront affectées à l'objectif d'annulation et à d'autres fins autorisées par les actionnaires de Bureau Veritas lors de l'AG du 22 juin dernier.





