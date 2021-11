Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bureau Veritas : pullback sous 29,9E, 'gap' sous 29,66E information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 16:35









(CercleFinance.com) - Brusque inversion de vapeur sur Bureau Veritas qui 48H après l'amorce d'un pullback sous 29,9E, ouvre un 'gap' sous 29,66E et rechute sous 28,75E, son ex-zénith du 5 août puis 17 et 23 septembre. En cas de clôture sous 28,75E (le titre vient de s'enfoncer vers 28,1E), Bureau Veritas risque d'aller chercher 27,7E, le support du 20 août, puis le seuil pivot des 27E.

Valeurs associées BUREAU VERITAS Euronext Paris -3.74%