Bureau Veritas : proposition de dividende annulée

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas indique que son conseil d'administration a décidé exceptionnellement de ne plus proposer la distribution de dividende à l'assemblée générale annuelle du 26 juin, pour répondre aux dispositions réglementaires en contrepartie d'aides. Afin de préserver sa faculté d'un rebond rapide après la crise, il a en effet choisi d'avoir notamment recours aux dispositifs de chômage partiel en France, ainsi qu'à ceux qui permettent un différé de certaines charges et de versements d'impôts. 'Cette décision a également été prise dans un souci de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes du groupe qui consentent des efforts ou subissent les effets d'une crise sans précédent', explique le spécialiste de l'inspection et de la certification.

