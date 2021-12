Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bureau Veritas : profite d'un rebond après plusieurs analyses information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 17:37









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 1% après la diffusion aujourd'hui de plusieurs analyses. Il récupère ainsi une très grosse partie de ses pertes de vendredi dernier (-1,5%). Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et rehausse son objectif de cours de 30 à 31,5 euros sur Bureau Veritas, après une journée investisseurs en fin de semaine dernière, marquée par une 'communication prudente sur le papier, plus volontaire dans le discours'. Le bureau d'études précise que cette réunion ne le fait pas modifier ses chiffres 2021/2022 pour le groupe de services d'inspection et de certification, plutôt marginalement après 2023. 'Une acquisition potentielle de grande taille sera à surveiller', estime-t-il. 'La poursuite de la communication autour de la greenline et l'accélération du business ESG devraient permettre de maintenir des multiples 2022 en ligne avec ceux d'Intertek, ce qui n'était pas le cas historiquement', juge par ailleurs d'analyste. AlphaValue a relevé aujourd'hui son conseil sur le titre Bureau Veritas, qu'il porte d''alléger' à 'accumuler', avec un objectif de cours rehaussé de 26,3 à 31,3 euros. A l'instar de l'équipe de direction du spécialiste de la certification, le bureau d'études estime que les objectifs dévoilés vendredi à l'occasion de la journée d'investisseurs du groupe s'avèrent plutôt 'prudents'. Selon AlphaValue, l'exposition significative du groupe aux activités liées au développement durable pourrait lui permettre de se revaloriser plus vite que ses pairs en Bourse. Le cabinet parisien évoque d'autres pistes de développement pertinentes, telles que la transition énergétique, les objets connectés ou la traçabilité au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Barclays dégrade pour sa part sa recommandation sur Bureau Veritas de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours abaissé de 30,5 à 29,5 euros, estimant qu'après une forte progression, le titre s'est réévalué à ce qu'il considère comme une juste valeur. Après la présentation d'objectifs 2025 qui 'semblent prudents, mais reflètent un modèle d'activité en transition', il juge que la direction a raison de sacrifier une expansion plus rapide des marges à court terme pour une croissance plus élevée des revenus à long terme. Mais l'incapacité du groupe à relever officiellement ses prévisions de croissance organique long terme laisse au broker 'une confiance insuffisante dans les perspectives moyen terme soit pour relever les prévisions, soit pour pousser à une nouvelle expansion des multiples'.

