Bureau Veritas : prévisions remontées pour 2021

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas remonte ses prévisions 2021 pour prévoir désormais d'atteindre une forte croissance organique de son chiffre d'affaires, d'améliorer sa marge opérationnelle ajustée et de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé. Pour le premier semestre 2021, le groupe de services de certification publie un résultat net ajusté part du groupe en hausse de 145,7% à 214,7 millions d'euros et une marge opérationnelle ajustée en croissance de 583 points de base à 15,6%. Le chiffre d'affaires a atteint 2,42 milliards d'euros, soit une hausse de 9,9%. La croissance organique a été de 14,3%, avec un rebond de 22,5% au deuxième trimestre, bénéficiant d'une amélioration des marchés finaux dans la plupart des activités.

