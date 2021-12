Bureau Veritas présente ses objectifs 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

Pour fixer ces objectifs, la société a émis des hypothèses. Le Capex est prévu entre 2,5% et des 3% du chiffre d'affaires. Bureau Veritas suivra une "stratégie disciplinée et sélective" en matière de M&A. Enfin, le groupe prévoit en termes de dividendes une distribution d'environ 50% du résultat net ajusté.

(AOF) - Bureau Veritas tient aujourd'hui sa Journée Investisseurs. Le groupe spécialisé dans la certification dévoile à cette occasion sa feuille de route pour 2025. L'objectif est simple : "porter la création de valeur du groupe au niveau supérieur". Concrètement, la société vise à l'horizon 2025 "une croissance organique soutenue et résiliente, soit une croissance modérée à un chiffre". Sur la marge, "pas de compromis" écrit Bureau Veritas. Le groupe l'attend supérieure à 16%. Concernant la trésorerie, Bureau Veritas table sur une conversion du cash "fort" : supérieure à 90%.

