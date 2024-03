Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bureau Veritas: présente sa stratégie et ses ambitions 2028 information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas organise ce jour sa Journée Investisseurs au cours de laquelle il présentera sa stratégie 2028 et ses ambitions financières. Cette nouvelle stratégie LEAP I 28 vise à marquer un tournant en matière de croissance et de performance.



Pour les ambitions 2028, le groupe vise une croissance totale élevée à un chiffre du chiffre d'affaires (avec une croissance organique modérée à élevée à un chiffre), l'amélioration constante de la marge opérationnelle ajustée, un retour pour les actionnaires à deux chiffres sur la base de la croissance du BPA TCAM et du rendement des dividendes, ainsi qu'un fort taux de conversion des flux de trésorerie (supérieur à 90 %).



Pour soutenir sa stratégie et refléter sa santé financière, Bureau Veritas a l'intention d'acquérir ses propres actions pour un montant maximum de 200 millions d'euros en 2024.





Valeurs associées BUREAU VERITAS Euronext Paris +4.18%