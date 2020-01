Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bureau Veritas : plus de 12.000 recrutements prévus en 2020 Cercle Finance • 24/01/2020 à 08:17









(CercleFinance.com) - Le groupe de services d'inspection et de certification Bureau Veritas indique prévoir de recruter plus de 12.000 personnes à travers le monde en 2020, dont plus de 8.000 en Asie-Pacifique, de 2.000 sur le continent américain, 2.000 en Europe et 550 en Afrique. Il a ainsi l'intention de recruter de nouveaux talents sur chaque continent cette année, dont des ingénieurs, des experts, des inspecteurs, des auditeurs, des techniciens de laboratoire, mais également des profils dans les fonctions support.

