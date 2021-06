BUREAU VERITAS participe au lancement du premier label dédié à la préservation des océans

(AOF) - La Fondation de la Mer et Bureau Veritas, en lien avec le ministère de la Mer, viennent de lancer "Ocean Approved", le premier label mondial permettant de distinguer les entreprises qui s'engagent à prendre en compte et améliorer leur impact sur l'Océan. Construit sur la base de Référentiel Océan, créé par la Fondation de la Mer en 2020, il est accessible aux organisations de tous pays, quels que soient leur secteur d'activité et leur taille. Ce label respecte les meilleurs standards de gouvernance définis par la plateforme RSE de France Stratégie.

La Délégation à la mer et au littoral (DML) au ministère de la Mer, a été associée par la Fondation de la Mer à son élaboration, aux côtés de Bureau Veritas, BPI France, BCG, EpE et France Invest, réunis au sein du comité de gouvernance du label.

Le processus de labellisation s'appuie sur l'évaluation des actions engagées par l'entreprise, et sur l'analyse de la gouvernance en place. Par exemple, cela peut porter sur la diminution ou le recyclage des matières plastiques utilisées, l'amélioration du traitement des eaux usées rejetées ou encore une meilleure prise en compte de la protection des zones littorales pour les entreprises concernées.

Un audit est pratiqué par un organisme tiers indépendant, agréé par la Fondation de la Mer pour son expertise et son savoir-faire, afin de garantir la réalité et la sincérité des déclarations de l'entreprise. Bureau Veritas est l'un des organismes tiers indépendants agréés.

L'ensemble du processus de labellisation et d'audit a été testé auprès de trois entreprises pilotes : un énergéticien (Engie), un opérateur de centres de données (Interxion), une entreprise de cosmétique marine (Thalgo).

Points clés

- Groupe né en 1829, numéro un mondial (5 % du marché) sur le marché de l'inspection et de la certification des produits ;

- Chiffre d'affaires de 5,1 Mds€ généré par six divisions : le bâtiment & infrastructures (27 %), l'agro-alimentaire & matières premières (23 %), l'industrie (22 %), les biens de consommation (14 %), la certification (7 %) et le marine&offshore (7 % des facturations) ;

- Chiffre d'affaires réparti entre l'Europe pour 35 %, l'Asie-Pacifique pour 31 % (dont la Chine, 1er pays du groupe par les effectifs et le chiffre d'affaires), les Amérique pour 25 %, et l'Afrique-Proche-Orient pour 9 % ;

- Modèle d'affaires fond sur 5 piliers : élargissement de la couverture du marché, renforcement des liens avec les multinationales, déploiement d'un modèle opérationnel fondé sur le digital, renforcement en Asie et Amérique du nord et croissance externe ;

- Capital contrôlé à 35,5 % par Wendel. Aldo Cardoso présidant le conseil d'administration de 12 membres, Didier Michaud-Daniel étant directeur général ;

- Situation financière saine avec un ratio dette/résultat d'exploitation de 2 et des liquidités de 2 Mds€, les maturités à 2023 ayant été refinancées par anticipation.

Enjeux

- Présentation du nouveau plan stratégique en septembre ;

- Stratégie d'innovation avec 3 priorités : efficacité digitale des opérations via des plateformes de collaboration, usage de modèles alternatifs digitaux et diversification vers la cybersécurité, la protection des données personnelles(5 % au moins des dépenses informatiques) et la connectivité :

- programme d'incubation, Data lab,

- partenariats avec Microsoft, DS, Worldline, Cornis, Ergoss.. ;

- Stratégie environnementale bien notée par les agences de notation extra-financières, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement à la revalorisation des déchets en passant par des objectifs ambitieux de réduction de l'empreinte carbone ;

- Portefeuille d'activité résistant, 45 % provenant de contrats longs, les infrastructures et le pétrole&gaz pesant 25 %, derrière la certification des produits alimentaires, tirée par les volumes, et les produits de consommation, tirée par l'innovation ;

- Faiblesse de la concurrence en raison des barrières à l'entrée : réputation d'intégrité et d'indépendance, agréments et accréditations publique, densité du réseau mondial.

Défis

- Réalisation des anticipations d'une forte demande des entreprises, lors de la sortie de la pandémie - certification des commandes de masques, désinfection et certification Covid19 des sites- et, à long terme, dans les domaines d'hygiène et sécurité ;

- Impact de la pandémie : recul de 11,1 % des revenus semestriels;

- Réaction à la pandémie : adoption d'un plan d'austérité, offre nouvelle aux entreprises de suites de solutions pour la réouverture de leur activité ;

- 3 scénarios pour 2020 : recul inférieur à 10 % des revenus et marge opérationnelle proche de 10 % en cas de redressement graduel ou de stabilité et recul supérieur à 10 % des revenus en cas d'aggravation de la pandémie fin 2020 ;

- Suppression du dividende 2019.