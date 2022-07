Bureau Veritas: Oddo ajuste son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 10:22

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Bureau Veritas avec un objectif de cours ajusté de 31 à 29 euros, dans l'attente de la publication des résultats semestriels du groupe d'inspection et de certification, prévue le 28 juillet.



Le bureau d'études indique avoir relevé ses estimations de BPA sur 2022 et 2023 mais uniquement à cause de l'effet de changes, et revu ses paramètres de marché (en particulier le coût du financement) dans son calcul DCF.



Oddo souligne en outre que le groupe français se traite désormais sur des multiples proches de ceux de son pair britannique Intertek, 'alors que ce dernier bénéficiera plus de la dynamique du secteur O&G (pétrole et gaz)'.