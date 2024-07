Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bureau Veritas: objectif de croissance relevé pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 09:33









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas indique prévoir désormais pour l'ensemble de 2024 une croissance organique 'élevée à un chiffre' de son chiffre d'affaires (et non plus 'modérée à élevée à un chiffre') et toujours une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant.



Il publie un résultat net ajusté en hausse de 4,3% à 288,3 millions d'euros pour les six premiers mois de 2024, avec une marge opérationnelle ajustée de 15% (+29 points de base en organique), pour un chiffre d'affaires en hausse de 4% de 3,02 milliards.



Sur une base organique, le chiffre d'affaires semestriel du groupe de services d'inspection et de certification a augmenté de 9,2%, 'dont 10,4% au deuxième trimestre, bénéficiant de tendances de fond solides dans l'ensemble des activités et des zones géographiques'.





Valeurs associées BUREAU VERITAS 28,50 EUR Euronext Paris +7,87%