Bureau Veritas: nouvelle DRH en octobre

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce la nomination de Maria Lorente Fraguas au poste de vice-présidente exécutive et directrice des ressources humaines (DRH), à compter du 1er octobre, succédant à Kathryn Dolan qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du groupe.



'Cette nomination est clé dans l'évolution du modèle RH du groupe, pour assurer le développement de nouvelles compétences stratégiques et de nouvelles méthodes de travail grâce à l'appui des nouvelles technologies', explique-t-il.



Maria Lorente Fraguas sera rattachée à Hinda Gharbi, directrice générale, et sera membre du comité exécutif. Auparavant, elle était directrice des ressources humaines et de la RSE et membre du comité exécutif de Nexans.





