Bureau Veritas : nouveau vice-président exécutif

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce la nomination, effective le 1erjanvier 2021, d'Alberto Bedoya au poste de Vice-Président exécutif, Division Matières Premières, Industrie & Infrastructures (CIF) en Amérique latine. Il entre au Comité exécutif du Groupe. Alberto Bedoya a rejoint Bureau Veritas Pérou en 1998 en tant que Directeur commercial pour l'activité Certification. En 2004, il devientCountry Chief Executivepour le Pérou, avant de prendre en 2016 les fonctions de Senior Vice-Président Amérique latine du Nord, basé en Colombie. En 2019, il retourne s'installer au Pérou, où il est promu Vice-Président exécutif Amérique latine, sous la direction d'Eduardo Camargo. Alberto Bedoya est titulaire d'un diplôme d'Ingénieur Commercial de l'Université Gabriela Mistral (Chili) en 1997, et a complété lesExecutive Management Coursesde l'INSEAD et de Wharton, respectivement en 2002 et 2017.

Valeurs associées BUREAU VERITAS Euronext Paris +0.18%