Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bureau Veritas: nouveau vice-président exécutif information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 18:19









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce ce soir la nomination de Marc Roussel à compter du 1er mars 2023, en tant que Vice-Président exécutif Matières Premières, Industrie & Infrastructures (CIF), France et Afrique.



Marc Roussel reportera à Hinda Gharbi, Directrice Générale Adjointe de Bureau Veritas, et rejoindra le Comité exécutif du Groupe. Il succédera ainsi à Jacques Pommeraud, qui a décidé de quitter l'entreprise pour poursuivre un nouveau projet professionnel.



'Fort de 8 années d'expérience dans le Groupe qui lui confèrent une parfaite maîtrise des métiers de Bureau Veritas et des enjeux de ses clients, Marc mettra à profit sa connaissance des marchés français et africains', indique la société.



Marc Roussel a débuté sa carrière en 1990, dans la construction chez GTM. Il a rejoint Bureau Veritas en 2015 en tant que Senior Vice-Président, Matières Premières, Industrie & Infrastructures (CIF), Afrique.





Valeurs associées BUREAU VERITAS Euronext Paris +0.84%