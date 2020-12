BUREAU VERITAS nomme un nouveau vice-président exécutif en Amérique Latine

(AOF) - Bureau Veritas, spécialiste des tests, de l'inspection et de la certification, a annoncé la nomination, effective le 1er janvier 2021, d'Alberto Bedoya au poste de Vice-Président exécutif, Division Matières Premières, Industrie & Infrastructures (CIF) en Amérique latine. Il entre au Comité exécutif du Groupe. Alberto Bedoya est basé à Lima au Pérou, et reporte à Didier Michaud-Daniel, Directeur Général du groupe. Il est titulaire d'un diplôme d'Ingénieur Commercial de l'Université Gabriela Mistral (Chili) et a complété les Executive Management Courses de l'INSEAD et de Wharton.

