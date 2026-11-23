Conformément aux objectifs stratégiques de LEAP | 28, Bureau Veritas annonce l'acquisition de Topo Solutions, une plateforme numérique intégrant l'intelligence artificielle pour piloter l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, une opération dont les modalités financières n'ont pas été précisées.

Cette acquisition doit permettre au groupe français de services de tests, d'inspection et de certification de proposer aux entreprises de biens de consommation et aux distributeurs du monde entier une nouvelle génération de solutions numériques et de services fondés sur les données.

Basée à Hong Kong, Topo Solutions met en relation les marques et les distributeurs avec leurs fournisseurs, usines et prestataires de services dans de nombreux pays, grâce à une plateforme unique qui leur permet de piloter et de suivre l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement.

Son offre couvre toutes les étapes du cycle de vie des produits, depuis la recherche et le développement jusqu'à la production, la qualité, la conformité, la durabilité et l'expédition. En 2025, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3 MEUR.

En facilitant la collaboration dans le cloud, en automatisant les processus grâce à l'IA et en s'appuyant sur des outils avancés d'analyse de données, Topo Solutions permet à ses clients de simplifier leurs opérations, de mieux maîtriser leur chaîne d'approvisionnement et de prendre des décisions plus rapides fondées sur les données.