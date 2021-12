Bureau Veritas : les nouveaux objectifs 2025 ne convainquent pas

(AOF) - Les nouvelles ambitions de Bureau Veritas, présentées aujourd'hui au cours de son Capital Markets Day, ne convainquent pas les investisseurs. Le titre du spécialiste de la certification chute en effet vendredi de 4,9% à 27,2 euros après la présentation de ses objectifs à l'horizon 2025. Le groupe a déclaré qu'il visait "une croissance modérée à un chiffre" d'ici quatre ans, une marge supérieure à 16%, ainsi qu'une conversion du cash supérieure à 90%.

"L'utilisation du flux de trésorerie disponible généré par nos opérations sera équilibrée entre les dépenses d'investissement (Capex), les fusions et acquisitions (M&A) et le retour aux actionnaires (dividendes)", a précisé Bureau Veritas.

Le Capex devrait ainsi représenter entre 2,5% et 3% du chiffre d'affaires, la politique de fusions-acquisitions doit rester "disciplinée et sélective ", et la distribution de dividendes devrait être d'environ 50% du résultat net ajusté.

Pour atteindre ses objectifs, Bureau Veritas a présenté une feuille de route qui s'articule autour de trois moteurs de croissance. Le volet "Scale" vise à "tirer le maximum de valeur de ses actifs, capacités et implantations géographiques existantes, en accélérant la standardisation et la réplication de son offre de services".

Le second volet, "Expand", "passera par une pénétration renforcée des marchés en expansion et à forte valeur ajoutée, et par la saisie d'opportunités de croissance tant organiques qu'externes" et se se concentrera notamment sur les enjeux de durabilité et la transition énergétique.

Enfin, le volet "Lead" permettra d'investir dans de nouvelles activités qui ont le potentiel de faire partie intégrante du secteur du TIC à l'avenir.

La feuille de route du groupe comporte également des objectifs en matière de RSE. Bureau Veritas souhaite notamment porter à 35% le taux de féminisation des postes de direction, à 35h le nombre d’heures de formation par employé et par an, et veut limiter les émissions annuelles de CO2 par employé à 2 tonnes.

