Bureau Veritas: le titre recule, un analyste dégrade

(CercleFinance.com) - Le titre Bureau Veritas perd du terrain jeudi à la Bourse de Paris suite à une dégradation du conseil de Credit Suisse, passé à 'neutre' contre 'surperformance' jusqu'ici sur le spécialiste de l'inspection et de la certification.



Dans une note consacrée au secteur, le courtier justifie sa décision par la revalorisation 'significative' dont a bénéficié le titre face à ses pairs au cours des dernières années et par un cours de Bourse désormais très proche de son objectif de cours de 28,5 euros.



Dans le cadre de son étude, Credit Suisse indique avoir également dégradé son opinion sur SGS, ramenée de 'neutre' à 'sous-performance', mais avoir relevé son avis sur Intertek, porté de 'neutre' à 'surperformance'.



L'action Bureau Veritas perd actuellement 0,4%, un repli globalement en ligne avec celui de l'indice SBF 120, en baisse de plus de 0,3%.





Valeurs associées BUREAU VERITAS Euronext Paris -0.53%