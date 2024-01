Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bureau Veritas: le titre monte, Morgan Stanley plus confiant information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 12:33









(CercleFinance.com) - L'action Bureau Veritas signe l'une des plus fortes hausses du SBF 120 vendredi à la Bourse de Paris, à la faveur d'un relèvement de recommandation de Morgan Stanley, passé à 'surpondérer' sur la valeur contre 'pondération en ligne' jusqu'ici.



A 12h20, le titre du spécialiste de l'inspection et de la certification s'adjuge 2,8%, au plus haut depuis trois mois, alors que le SBF 120 prend 0,8% au même moment.



Dans une étude consacrée au secteur des services professionnels, Morgan Stanley fait remarquer que le titre s'est dévalorisé l'an dernier en dépit d'une amélioration de sa croissance organique.



Le broker attribue ce repli à un 'mix' d'activités jugé moins porteur et à un effet devises défavorable.



Il s'attend toutefois à ce que la prochaine journée d'investisseurs du groupe, prévue le 20 mars, fasse office de catalyseur avec la présentation de nouveaux objectifs de moyen terme.



'Avec un titre qui se traite désormais sur la base d'un PER 2024 de l'ordre de 17x malgré une croissance organique prévue à 5%, un bilan solide et un potentiel haussier de plus de 25% par rapport à notre objectif de cours, nous relevons notre conseil à 'surpondérer'', conclut le courtier.





