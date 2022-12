Bureau Veritas : Laurent Mignon succède à André François-Poncet au conseil d'administration

(AOF) - Après son départ de Wendel le 2 décembre dernier, André François-Poncet a présenté sa démission du conseil d'administration de Bureau Veritas. En conséquence, ce dernier, réuni ce jour sous la présidence d'Aldo Cardoso, a coopté Laurent Mignon en qualité d'administrateur et nommé ce dernier en qualité de vice-président du conseil d'administration et de président du Comité stratégique.

Laurent Mignon, qui est devenu président du directoire de Wendel le 2 décembre 2022, succède à André François-Poncet pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier au sein du Conseil d'administration de Bureau Veritas, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

Points clés

- Groupe né en 1828, numéro un mondial (5 % du marché) sur le marché de l'inspection et de la certification des produits ;

- Chiffre d'affaires de 4,6 Mds€ généré par six divisions : le bâtiment & infrastructures (29%), l’agro-alimentaire & matières premières (21 %), l’industrie (20 %), les biens de consommation (14 %), la certification (8 %) et le marine&offshore (8 %) ;

- Chiffre d’affaires réparti entre l’Europe pour 36 %, l’Asie-Pacifique pour 31 % (dont la Chine, 1er pays du groupe par les effectifs et le chiffre d’affaires), les Amérique pour 24 % et l’Afrique-Proche-Orient ;

- Modèle d'affaires fondé sur l’exploitation de la valeur des activités existantes et des mutations technologiques et sur la sélectivité des opportunités de croissance ;

- Capital contrôlé à 35,48 % par Wendel, Aldo Cardoso présidant le conseil d'administration de 12 membres, Didier Michaud-Daniel étant directeur général ;

- Bilan solide avec un effet de levier de 1,1 et 1,5 Md€ de liquidités à fin septembre, les dettes étant toutes à taux fixe avec des échéances au-delà de 2024.

Enjeux

- Stratégie 2025 fondée sur 3 moteurs de croissance :

– scale (standardisation de l’offre), expand (enjeux de transition énergétique et durabilité) et lead (dans la connectivité, la cybersécurité et la traçabilité),

- croissance annuelle à un chiffre des revenus et marge opérationnelle de + 16 % ;

- Stratégie d'innovation avec 3 priorités : efficacité digitale des opérations via des plateformes de collaboration, usage de modèles alternatifs digitaux et diversification vers la cybersécurité, la protection des données personnelles(5 % au moins des dépenses informatiques) et la connectivité :

- programmes d'incubation, Data lab, partenariats de recherche,

- partenariats avec Microsoft, DS, Worldline, Cornis, Ergoss... ;

- Stratégie environnementale 2025 pilotée par la solution interne Clarity :

- réduction des émissions annuelles de CO2 à 2 tonnes par employé et par an,

- 58 % des ventes issues des services de la ligne verte BV ;

- accompagnement des clients avec la mise à disposition des solutions Clarity ;

- Portefeuille d'activité résistant, 45 % provenant de contrats longs ;

- Montée en puissance des ventes liées à la durabilité (55 % environ) ;

- Après les 4 opérations réalisées avant septembre, vers d’autres acquisitions en énergies renouvelables, bâtiment, biens de consommation, cybersécurité et assurance en durabilité, surtout en Amérique du nord ;

- 3 atouts : réputation d’intégrité, agréments et accréditations publiques, densité du réseau.

Défis

- Différences de marges entre divisions, les activités bâtiment et industrie étant les moins margées ;

- Impact de l’inflation sur les salaires essentiellement : répercuté sur les prix de vente sur les marchés grand public, différé sur les contrats pluri-annuels ;

- Impact négatif des confinements en Chine (15 % des revenus) ;

- Après une hausse de 17 % des revenus à fin septembre, objectifs 2022 confirmés d’une croissance modérée des revenus et d’une amélioration de la marge opérationnelle.

