Bureau Veritas : lancement d'une solution pur l'ESG

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce le lancement de Clarity, une suite de solutions qui aide les entreprises à gérer leurs feuilles de route ESG (environnent, social et gouvernance) et à suivre les progrès de leurs stratégies de durabilité. 'En évaluant le niveau de maturité le long de la chaîne de valeur, elle permet d'identifier clairement là où il est nécessaire de focaliser les efforts et mobiliser les ressources', explique le groupe de services d'inspection et de certification. S'appuyant sur la présence mondiale du groupe (plus de 140 pays) et sur près de 200 ans d'expertise en tant que société de vérification indépendante, cette solution intégrée fait partie de sa Ligne Verte BV de services et solutions.

Valeurs associées BUREAU VERITAS Euronext Paris +1.18%