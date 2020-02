Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bureau Veritas : hausse de 8% du résultat net ajusté en 2019 Cercle Finance • 27/02/2020 à 07:52









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas publie au titre de 2019 un résultat net ajusté en hausse de 8,1% à 451 millions d'euros (1,02 euro par action), et un résultat opérationnel ajusté en croissance de 9,7% à 832 millions, soit une marge en progression de 50 points de base à 16,3%. Le chiffre d'affaires annuel du groupe de services d'inspection et de certification s'établit à 5.100 millions d'euros, en hausse de 6,3% en données publiées, avec une croissance organique de 4,3% dont 5,3% au quatrième trimestre. Un dividende de 0,56 euro par action sera proposé pour 2019. Bureau Veritas prévoit pour 2020 d'atteindre une solide croissance organique du chiffre d'affaires et d'orienter ses efforts sur la protection de la marge opérationnelle ajustée à taux de change constant.

Valeurs associées BUREAU VERITAS Euronext Paris 0.00%