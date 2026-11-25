Bureau Veritas grimpe en Bourse après des informations de presse sur l'intérêt du fonds Advent pour un rachat

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le titre du géant français de la certification Bureau Veritas grimpait de plus de 6 % en début de séance mercredi à la Bourse de Paris, après des informations de presse faisant état d'un potentiel intérêt du fonds américain Advent International pour un rachat.

Dans les premiers échanges, à 09H00 GMT, son action prenait 6,54 % à 31,78 euros, sur un CAC 40 en hausse de 1,10 %.

Selon l'agence financière Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, "Advent envisage de faire une offre pour acquérir Bureau Veritas, ce qui constituerait une des plus importantes opérations de rachat de l'année".

Géant de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire, Bureau Veritas a publié fin octobre des ventes en hausse de 10,1 % au troisième trimestre, à 1,57 milliard d'euros, confirmant ses perspectives 2026.

Fin septembre, le groupe avait annoncé son ambition de tripler son chiffre d'affaires dans l'intelligence artificielle (IA) d'ici 2030 pour atteindre un milliard d'euros. Il considère l'IA comme un "catalyseur de croissance", notamment sur les "marchés des actifs critiques", "l'assurance des systèmes d'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'intégrité des données ou la surveillance automatisée".

Début 2025, des discussions avaient été menées entre Bureau Veritas et le Suisse SGS concernant un potentiel rapprochement, avant d'échouer quelques jours plus tard.

La capitalisation boursière de Bureau Veritas s'établit à 13,5 milliards d'euros.