Bureau Veritas, Drone Volt, Nexans...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Bureau Veritas

A la suite de récents commentaires de presse, Bureau Veritas indique être en discussions avec la firme suisse SGS concernant un potentiel rapprochement." Rien ne garantit que ces discussions aboutissent à une quelconque transaction ou accord. Bureau Veritas ne fera pas d'autre commentaire à ce stade et communiquera en tant que de besoin", précise l'entreprise dans un communiqué.

Catana

Le fabricant de catamarans livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Cibox

Cibox, expert de la micro-mobilité électrique, a dévoilé son chiffre d'affaires 2024 qui ressort à 9,8 millions d'euros en hausse de 104% comparé à celui de 2023. Sur l'ensemble de l'année, les vélos représentent 50% du chiffre d'affaires, les trottinettes électriques 40%, et les accessoires et services, 10%. La part des ventes à l'international a progressé de 40% et représente désormais 10% de l'activité totale de l'année.

Drone Volt

Drone Volt a dévoilé un chiffre d'affaires record sur l'exercice 2024, en croissance de 36% à 32,7 millions d'euros. La marge brute du constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées a grimpé de 10%, à 4 millions d'euros. Le groupe entend s'appuyer sur la mise en œuvre d'un plan de rationalisation des coûts afin de conforter la trajectoire vers un EBITDA positif dès 2025.

Esker

En 2024, Esker a réalisé la meilleure année de son histoire avec un chiffre d'affaires de 205,3 millions d'euros, en croissance de 15% à taux de change constant et en données publiées. Le chiffre d'affaires SaaS, qui représente 82% de l'activité totale, a affiché une progression de 14% pour représenter un chiffre d'affaires de 167,9 millions d'euros sur l'ensemble de l'année.

Fermentalg

Fermentalg annonce boucler un exercice 2024 record sur le plan commercial avec un chiffre d'affaires de 11,5 millions d'euros, très nettement supérieur à celui de 2023 (4 millions d'euros) et à l'objectif fixé en début d'année dernière (10 millions d'euros). Le spécialiste des microalgues précise que cette performance est d'autant plus remarquable qu'il a eu à gérer, en fin d'année, des annulations et reports de commandes de deux clients significatifs "qui auraient dû permettre de dépasser largement le dernier objectif annoncé en cours d'exercice" à savoir 12 millions d'euros.

GTT

GTT annonce avoir reçu, au cours du premier trimestre 2025, une commande du chantier naval chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding, pour la conception des cuves de six nouveaux très grands méthaniers. Ces six méthaniers offriront chacun une capacité totale de 271 000 m³ et intégreront le système de confinement à membranes NO96 Super+ développé par GTT. Les livraisons des navires sont prévues au cours du deuxième trimestre 2028, des deuxième et troisième trimestres 2029 et des premier et troisième trimestres 2031.

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement Technologies, acteur engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce l'extension du contrat de licences avec son partenaire américain Hoffmann Green USA signé en juillet 2024, déclenchant un droit d'entrée additionnel de 8 millions d'euros. "Cette décision réaffirme l'intérêt grandissant du marché américain pour des solutions concrètes et innovantes, capables de répondre immédiatement aux objectifs ambitieux de décarbonation du secteur de la construction", précise un communiqué.

Implanet

Implanet annonce un chiffre d'affaires annuel 2024 en hausse de 26% à 9,4 millions d'euros. La medtech spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique évoque une accélération continue de la croissance du chiffre d'affaires trimestriel depuis le deuxième trimestre 2024. Au quatrième trimestre, il a atteint près de 3 millions d'euros, soit une hausse 81%. Implanet salue sa très bonne performance annuelle pour l'activité de distribution d'équipements médicaux à 2,3 millions d'euros.

Nexans

Nexans, spécialiste de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles et des services associés, a remporté le contrat pour le projet LanWin2, d'une valeur d'1 milliard d'euros, au titre de l'accord-cadre signé avec TenneT en mai 2023. Ce projet EPCI couvre la conception, la fourniture, la construction et l'installation de 250 km de câbles d'exportation terrestres et sous-marins de 525 kV à courant continu haute tension, en polyéthylène réticulé (CCHT, XLPE).

Teleperformance

Teleperformance, spécialiste des services aux entreprises en solutions digitales, annonce avoir réalisé avec succès un placement obligataire d'un montant de 500 millions d'euros, assorti d'un coupon de 4,25 % et venant à échéance en 2030. Le produit net de cette émission sera affecté aux besoins généraux du groupe Il permet aussi à Teleperformance d'allonger la maturité de sa dette.

Thermador

La société de distribution d'accessoires de chauffage précisera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Valbiotis

Valbiotis annonce le large succès de l'étude de Phase II/III HEART II sur Lipridrive (substance active de Valbiotis Pro Cholestérol). Ce laboratoire français de recherches scientifiques, spécialisé dans la commercialisation de compléments alimentaires scientifiquement validés pour la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires précise que cette étude menée sur 180 sujets présentant une hypercholestérolémie légère à modérée, multicentrique, randomisée et contrôlée contre placebo, valide l'efficacité de Lipridrive à une dose de 5 g par jour.

Voltalia

Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, annonce le début de la construction d'un projet solaire de 19,7 mégawatts en Colombie. Situé dans la région de Tolima, le projet Los Venados, d'une capacité totale de 19,7 mégawatts et alimenté par plus de 33 000 panneaux solaires, est adossé à un contrat de 15 ans qui sera dédié aux acheteurs du secteur privé.