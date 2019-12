Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bureau Veritas : des reclassements chez Wendel Cercle Finance • 20/12/2019 à 10:02









(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'AMF fait le point sur des reclassements de titres Bureau Veritas intervenus entre différentes filiales de Wendel. L'une d'elles, Eufor, a franchi en hausse le 13 décembre les seuils allant de 5% à 1/3 du capital et 50% des droits de vote après avoir absorbé une autre filiale, Truth 2. De ce fait, 'la société Wendel SE n'a franchi indirectement aucun seuil dans Bureau Veritas', indique l'avis. Eufor détient donc à ce jour 35,57% du capital et 51,30% des droits de vote de Bureau Veritas, et dispose d'une dérogation à l'obligation de lancer une OPA.

