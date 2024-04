Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bureau Veritas: croissance organique de 8% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 09:58









(CercleFinance.com) - Le groupe de services d'inspection et de certification Bureau Veritas annonce un chiffre d'affaires de 1,44 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2024, en hausse de 2,5% en données totales et de 8% sur une base organique.



Il revendique en particulier une forte croissance organique à deux chiffres pour les activités industrie (+16,3%), certification (+13,7%) et marine & offshore (+13,6%), toujours comparé au premier trimestre 2023.



Bureau Veritas prévoit pour l'ensemble de l'année 2024 d'atteindre notamment une croissance organique 'modérée à élevée à un chiffre' de son chiffre d'affaires, et une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant.





