Bureau Veritas: croissance de 11,7 % du CA

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a atteint 1 290,1 millions d'euros au premier trimestre 2022, en croissance de 11,7 % par rapport au premier trimestre 2021.



La croissance organique a été de 8,0 %, contre une hausse de 2,5 % au dernier trimestre 2021. ' Elle a bénéficié d'un effet de rattrapage suite à la cyberattaque survenue au T4 2021 '.



Trois activités affichent une forte croissance organique : Industrie + 11,9 %, Agroalimentaire & Matières Premières + 9,5 %, Bâtiment & Infrastructures + 7,1 %.



Bureau Veritas prévoit toujours pour 2022 d'atteindre une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d'affaires, d'améliorer la marge opérationnelle ajustée et de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90 %.





