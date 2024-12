Bureau Veritas, Crédit Agricole, Gecina... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - ADP

ADP annonce que son trafic groupe pour le mois de novembre a atteint 27,5 millions de passagers, en hausse de 10,1% sur un an, et représente 109% de son trafic de 2019. Le trafic de Paris Aéroport affiche pour sa part 7,54 millions de passagers, un chiffre en hausse de 2,7% sur un an, qui ne représente cependant que 95,1% de son niveau pré-Covid. Le trafic de Paris-Orly atteint 98,6% du niveau de 2019, et celui de l'aéroport de Roissy 93,7% de son niveau pré-Covid.

Bureau Veritas

Bureau Veritas annonce son entrée au CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris. Cette décision a été prise par le Conseil Scientifique des Indices d'Euronext Paris le 17 décembre 2024, à l'issue de la révision trimestrielle de l'indice, et sera effective à compter du 20 décembre 2024, après clôture du marché. Cette étape majeure intervient après l'annonce par Bureau Veritas de sa nouvelle stratégie LEAP | 28 en mars 2024, qui vise à générer une accélération significative de la croissance et des rendements à deux chiffres pour les actionnaires.

Crédit Agricole

Réuni le 17 décembre 2024, le Conseil d'administration de Crédit Agricole S.A., sous la présidence de Dominique Lefebvre, et sur proposition du Comité des nominations et de la gouvernance, a décidé de nommer Olivier Gavalda en qualité de directeur général de Crédit Agricole S.A., à l'issue de l'Assemblée générale du 14 mai 2025. La transition au sein de la direction générale de Crédit Agricole S.A. va s'organiser au cours des prochains mois.

Drone Volt

Drone Volt, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce "la mise en œuvre d'un plan stratégique de rationalisation de ses coûts afin de confirmer sa trajectoire vers la rentabilité". Dans ce cadre, le groupe va fermer sa filiale Aerialtronics, qui "emploie 3 salariés et enregistre un chiffre d'affaires faible". La filiale belge sera également fermée, son salarié repris en tant que prestataire et son chiffre d'affaires sera désormais comptabilisé par Drone Volt France.

Gecina

La société immobilière Gecina annonce la finalisation d'un projet de transaction avec Nuveen Real Estate et GSA attendue au cours du premier semestre 2025 (sous réserve de la levée des conditions suspensives habituelles). Ce projet concerne l'acquisition d'actifs de résidentiel étudiant. Gecina évoque un "engagement ferme d'acquisition signé sur la base d'une valorisation implicite de 567 millions d'euros droits inclus (539 millions d'euros hors droits) pour un portefeuille de 18 actifs en exploitation (près de 3 300 lits)".

Neoen

Neoen annonce avoir sécurisé une nouvelle dette de 1,4 milliard de dollars australiens, multipliant par plus de deux le montant de ses financements adossés à un portefeuille d'actifs d'énergie renouvelable en Australie. Cette nouvelle tranche, de maturités de 5,5 et 7 ans, permet de couvrir 1,3 GW d'actifs solaires, éoliens et de stockage. Elle inclut le financement de trois nouveaux actifs, dont deux actuellement en construction. Il s'agit d'une extension du premier financement conclu en février 2024.

Quadient

Quadient annonce l'acquisition de Package Concierge, un fournisseur américain de solutions de gestion des colis, franchissant ainsi le cap des 25 000 unités installées dans le monde. Package Concierge propose une technologie innovante de consignes électroniques qui répond aux défis croissants de la gestion des colis dans les immeubles résidentiels et commerciaux, les magasins et les universités aux États-Unis. Cette acquisition place l'entreprise en bonne voie pour dépasser largement les 100 millions d'euros de revenus liés aux consignes en 2025.

Theranexus

Theranexus annonce que sa trésorerie disponible au 12 décembre 2024 s'établit à 1,5 millionsd'euros contre 1,9 millions d'euros au 30 septembre 2024. Cette biotech spécialiste du traitement des maladies neurologiques rares anticipe le renforcement à court terme de cette position à hauteur totale de 4,8 millions d'euros, en tenant compte de l'encaissement de plusieurs paiements devant intervenir dans les prochaines semaines. L'encaissement des sommes susvisées permettra à la société d'étendre son horizon de trésorerie de la fin du premier trimestre 2025 à la fin du premier trimestre 2026.

Voltalia

Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, a conclu un partenariat avec trois enseignes : Auchan, Décathlon et Leroy Merlin. "Cette collaboration prévoit l'installation et l'exploitation de points de recharge pour véhicules électriques sur plus de 350 parkings en France, contribuant à accompagner leurs clients vers une mobilité plus durable. Ces infrastructures seront installées et exploitées par la filiale mobilité électrique de Voltalia, opérant sous la marque Yusco", détaille dans un communiqué le spécialiste des énergies renouvelables.