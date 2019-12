Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bureau Veritas : cooptation d'un nouvel administrateur Cercle Finance • 20/12/2019 à 07:41









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce la cooptation de Jérôme Michiels, en tant qu'administrateur du groupe, en remplacement de Stéphane Bacquaert qui a présenté sa démission au conseil d'administration lors de sa réunion du 19 décembre. Jérôme Michiels siège au conseil d'administration pour la durée du mandat de Stéphane Bacquaert restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes 2020 du groupe de services d'inspection et de certification. Jérôme Michiels a été nommé directeur financier de Wendel le 1er octobre 2015. Il est également directeur des ressources opérationnelles, membre du comité de gestion et membre du comité d'investissement avec voix délibérative.

Valeurs associées BUREAU VERITAS Euronext Paris -0.04%