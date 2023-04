Bureau Veritas confirme ses perspectives 2023

(AOF) - Bureau Veritas s'adjuge 1,66% à 26,40 euros. Le spécialiste des essais, de l’inspection et de la certification a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 8,9 % à 1,404 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2023. Il a progressé de 8,5 % sur une base organique. Le groupe a bénéficié d'une dynamique soutenue dans toutes les activités sur les enjeux de durabilité et de transition énergétique.

Par zone géographique, les activités en Amériques affichent une performance forte (28 % du chiffre d'affaires, hausse de 13,9 % sur une base organique) portée par une croissance de 7,8 % aux États-Unis (grâce à l'activité Bâtiment & Infrastructures) et de 26,5 % en Amérique latine (tirée par le Brésil et le Chili notamment).

L'activité en Europe (35 % du chiffre d'affaires ; en hausse de 6,7% sur une base organique) a été tirée principalement par la robuste performance de l'Europe du Sud et des Pays-Bas.

Côté perspectives, Bureau Veritas anticipe pour 2023 d'atteindre une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d'affaires ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée stable et des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90 %.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe né en 1828, numéro un mondial (5 % du marché) sur le marché de l'inspection et de la certification des produits ;

- Chiffre d'affaires de 5,65 Mds€ généré par six divisions : le bâtiment & infrastructures (29%), l’agro-alimentaire & matières premières (22 %), l’industrie (21 %), les biens de consommation (13 %), la certification (8 %) et le marine&offshore ;

- Chiffre d’affaires réparti entre l’Europe pour 34 %, l’Asie-Pacifique pour 30 % (dont la Chine, 1er pays du groupe par les effectifs et le chiffre d’affaires, pour 18 % du total), les Amérique pour 27 % et l’Afrique-Proche-Orient ;

- Modèle d'affaires fondé sur l’exploitation de la valeur des activités existantes et des mutations technologiques et sur la sélectivité des opportunités de croissance ;

- Capital contrôlé à 35,48 % par Wendel, Aldo Cardoso présidant le conseil d'administration de 12 membres, Didier Michaud-Daniel, directeur général, laissant sa place à Hinda Gharbi le 22 juin ;

- Bilan solide avec 1,9 Md€ de capitaux propres, 975 M€ de dette nette avec effet de levier de 0,97 et 2,3Md€ de disponibilités, les emprunts étant tous à taux fixe avec des échéances au-delà de 2024.

Enjeux

- Stratégie 2025 fondée sur 3 moteurs de croissance :

- scale (standardisation de l’offre), expand (enjeux de transition énergétique et durabilité) et lead (dans la connectivité, la cybersécurité et la traçabilité),

- croissance annuelle à un chiffre des revenus et marge opérationnelle de + 16 % ;

- Stratégie d'innovation avec 3 priorités : efficacité digitale des opérations , usage de modèles alternatifs digitaux et diversification vers la cybersécurité, la protection des données personnelles (5 % au moins des dépenses informatiques) et la connectivité :

- programmes d'incubation, Data lab, partenariats de recherche,

- partenariats avec Microsoft, DS, Worldline, Cornis, Ergoss... ;

- Stratégie environnementale 2025 pilotée par la solution interne Clarity :

- repli des émissions annuelles de CO2 par employé à 2 tonnes (2,3 en 2022),

- 55 % des ventes issues des services de la ligne verte BV ;

- accompagnement des clients avec la mise à disposition des solutions Clarity ;

- Portefeuille d'activité résistant, 45 % provenant de contrats longs ;

- Montée en puissance des ventes liées à la durabilité (55 % environ) ;

- Après les 4 opérations réalisées avant septembre, vers d’autres acquisitions en énergies renouvelables, bâtiment, biens de consommation, cybersécurité et assurance en durabilité, surtout en Amérique du nord ;

- 3 atouts : réputation d’intégrité, agréments et accréditations publiques, densité du réseau.

Défis

- Réduction de la présence en Chine-Ukraine (1 % des revenus) et impact négatif sur la marge opérationnelle des fermetures de fin d’exercice en Chine ;

- Différences de marges entre divisions, les activités bâtiment et industrie étant les moins margées ;

- Impact de l’inflation sur les salaires essentiellement : répercuté sur les prix de vente, de façon plus forte en 2023 ;

- Après une hausse de 11 % du bénéfice net et un chiffre d’affaires record, objectifs 2023 d’une croissance modérée des revenus et d’une stabilité de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2022 en hausse de 45 % à 0,77 €, soit 65 % de taux de distribution.