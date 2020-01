Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bureau Veritas : bien orienté, un broker en soutien Cercle Finance • 13/01/2020 à 15:38









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas grimpe de 2,6% avec le soutien de Morgan Stanley qui relève son conseil de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' et remonte son objectif de cours de 24 à 26,5 euros sur le titre du groupe français de services d'inspection et de certification. 'La propagation d'information en ligne fausse ou nocive génère des difficultés pour les plateformes, les consommateurs et les régulateurs', juge le broker, soulignant que les groupes de services aux entreprises offrent des solutions pour aider à gérer volume et réputation.

Valeurs associées BUREAU VERITAS Euronext Paris +2.90%