Bureau Veritas : baisse de 9,6% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a atteint 1 148,3 millions d'euros au troisième trimestre 2020, soit une baisse de 9,6 % par rapport au 3ème trimestre 2019. La baisse a été de 4,4 % sur une base organique, à comparer avec le repli de 15,6 % enregistré au deuxième trimestre. Sur une base organique, 3 des 6 activités du Groupe ont atteint une croissance de 1,9 % en moyenne : Certification +7,0 %, Marine & Offshore +1,9 % et Bâtiment & Infrastructures +0,6 %. Les 3 autres activités ont enregistré une baisse : Agroalimentaire & Matières Premières -7,5 %, Industrie -8,2 % et Biens de consommation -11,0 % Au 30 septembre 2020, Bureau Veritas disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie disponibles de 1,9 milliard d'euros et d'une ligne de crédit confirmée non tirée de 500 millions d'euros.

Valeurs associées BUREAU VERITAS Euronext Paris +0.21%