Bureau Veritas: aidé par des propos de broker

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas gagne plus de 1% et surperforme la tendance à Paris, aidé par des propos favorables de Stifel qui, tout en ajustant son objectif de cours de 30 à 29 euros, maintient sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe de services d'inspection et de certification.



'Nous nous attendons à ce que la dynamique de croissance solide se poursuive et croyons que l'objectif de marge annuelle demeure atteignable', affirme le broker, dont Bureau Veritas demeure le titre préféré parmi ses pairs, à la fois à court et à moyen terme.





Valeurs associées BUREAU VERITAS Euronext Paris +1.47%