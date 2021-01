Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bureau Veritas : acquisition en cybersécurité aux Pays-Bas Cercle Finance • 20/01/2021 à 08:37









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce avoir finalisé l'acquisition (à commencer par une prise de participation majoritaire) de Secura BV, une société de services indépendante spécialisée dans les services de cybersécurité. 'Secura sera une pierre angulaire de la stratégie dans la cybersécurité de Bureau Veritas', explique-t-il, soulignant que 'la demande croissante de sécurité numérique et de nouvelles réglementations entraînent davantage de besoins d'évaluation de conformité'. Créée en 2000 aux Pays-Bas, Secura compte 100 employés répartis entre deux centres technologiques à Eindhoven et Amsterdam. La société a réalisé un chiffre d'affaires légèrement inférieur à 10 millions d'euros en 2020.

Valeurs associées BUREAU VERITAS Euronext Paris +0.13%