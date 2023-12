Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bureau Veritas: acquisition du groupe Impactiva information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 17:51









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce l'acquisition du groupe Impactiva, un leader de l'assurance qualité pour l'industrie de la chaussure et de l'habillement.



Impactiva est devenu un partenaire stratégique pour son large portefeuille de distributeurs et de propriétaires de marques de chaussures, de vêtements et de maroquinerie de premier plan.



La société fournit des conseils à des centaines d'usines et de tanneries en Asie, en Europe et en Afrique, garantissant les plus hauts niveaux de qualité dans la production.



Avec son réseau de 180 spécialistes positionnés près des centres de production en Asie et en Europe, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 9 millions de dollars en 2022.



' L'acquisition d'Impactiva par Bureau Veritas représente une avancée majeure dans le domaine de l'assurance qualité pour l'industrie de la chaussure et de l'habillement ' indique le groupe.





