Bureau Veritas: acquisition de trois sociétés en Asie

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas a signé des accords définitifs pour l'acquisition de trois acteurs afin de diversifier sa position dans les services d'essais et de certification pour le segment des produits électriques et électroniques grand public en Asie du Sud et du Nord-Est, pour un chiffre d'affaires cumulé d'environ 20 millions d'euros en 2023.



Onetech et Kostec fournissent des services à un large portefeuille de clients nationaux en Corée, y compris d'importants fabricants, exportateurs et marques de produits électriques et électroniques, d'appareils ménagers et de nouveaux produits liés à la mobilité.



Hi Physix Laboratory India est un laboratoire de services d'essais et de certification de produits électriques et électroniques en Inde, qui couvre une large gamme de produits, notamment des produits électriques et électroniques, des appareils ménagers et des équipements solaires.



' La Corée étant l'un des exportateurs de produits technologiques à la croissance la plus rapide dans divers segments, et l'Inde étant l'un des marchés technologiques à la croissance la plus rapide, ces pays constituent une plateforme importante pour notre croissance en Asie.' a déclaré Hinda Gharbi, Directrice Générale de Bureau Veritas.





