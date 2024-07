Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bureau Veritas: acquisition de Security Innovation information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 17:50









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de Security Innovation, une société américaine spécialisée dans la sécurité logicielle.



Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie LEAP | 28 en vue d'accélérer le développement des activités de cybersécurité et d'en faire un nouveau bastion de croissance pour le Groupe.



Security Innovation élargira le portefeuille de clients de Bureau Veritas et établira un nouveau pôle d'expertise dans le domaine de la cybersécurité pour ses clients aux États-Unis, avec la possibilité de l'étendre à l'échelle mondiale.



Security Innovation fournit des conseils et des services de pointe en matière de sécurité logicielle axés sur les tests de logiciels, le conseil en matière de cycle de vie et de développement logiciel sécurisé (SDLC) et la formation.



Cette acquisition ajoutera à Bureau Veritas un solide réseau de 95 spécialistes hautement qualifiés. Security Innovation a généré un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros en 2023.





Valeurs associées BUREAU VERITAS 26,72 EUR Euronext Paris +1,14%