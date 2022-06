Bureau Veritas: acquisition d'Advanced Testing Laboratory information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 08:18

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce l'acquisition d'Advanced Testing Laboratory (ATL), un leader des services de sourcing scientifique pour les marchés nord-américains des produits de santé grand public, des cosmétiques et soins personnels, et des équipements médicaux.



Basé à Cincinnati, dans l'Ohio, ATL fournit des services qui couvrent l'ensemble du cycle de vie du produit, de la Recherche & Développement à la qualification des substances et des produits, jusqu'à la fabrication.



'Les services comprennent la chimie analytique, l'ingénierie, les sciences de la vie, la performance des produits, leur sécurité et leur réglementation, l'assurance qualité et la conformité', précise le groupe français de services de certification.



La société emploie plus de 500 personnes à travers les États-Unis et a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 31 millions d'euros en 2021. ATL contribuera ainsi au renforcement de la présence de Bureau Veritas en Amérique du Nord.