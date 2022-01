Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bureau Veritas: achète la société californienne PreScience information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 18:00









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce l'acquisition de PreScience, une société californienne présentée comme spécialiste de la gestion de projet et de la gestion de la construction, ainsi que d'ingénierie et d'inspection dans le domaine des infrastructures de transport.



Née en 2013, la société PreScience devrait réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 25 millions de dollars en 2021.



'Ensemble, nous jouerons un rôle central dans un marché américain des infrastructures en forte croissance, et contribuerons à des infrastructures sûres, durables et respectueuses de l'environnement pour le transport des personnes et des marchandises ', a réagi Didier Michaud-Daniel, directeur général de Bureau Veritas.





