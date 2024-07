Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Burberry: sanctionné pour un avertissement sur résultats information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Burberry plonge de 15% après l'annonce du départ immédiat de son CEO Jonathan Akeroyd et de son remplacement par Joshua Schulman, ancien CEO des marques de mode américaines Michael Kors et Coach, à l'occasion d'un avertissement sur résultats.



Sur son premier trimestre comptable (clos le 29 juin), la maison de luxe britannique a vu ses ventes au détail chuter de 22% à 458 millions de livres sterling (-20% à taux de changes constants et -21% à magasins comparables).



'Ce ralentissement s'est poursuivi en juillet. Si cette tendance devait se poursuivre sur le trimestre en cours, la perte d'exploitation du premier semestre comptable et le profit d'exploitation de l'exercice seraient plus mauvais que les consensus actuels', prévient-il.



'Alors que nous traversons cette période, nous avons décidé de suspendre les paiements de dividendes pour l'exercice 2024-25 afin de maintenir un bilan solide et notre capacité à investir dans la croissance à long terme de Burberry', poursuit le groupe.





Valeurs associées BURBERRY GROUP 736,10 GBX LSE -16,97%