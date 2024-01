Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Burberry: révise à la baisse ses prévisions de bénéfice information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 09:52









(CercleFinance.com) - Le groupe reste confiant dans sa stratégie visant à réaliser le potentiel de Burberry en tant que marque de luxe britannique moderne. Il s'engage à atteindre l'objectif de chiffre d'affaires de 4 milliards de livres sterling.



Le chiffre d'affaires du secteur des ventes au détail au cours de la période clos le 30 décembre 2023 s'inscrit en baisse de 7% à 706 millions de livres sterling.



La direction s'attend désormais à un bénéfice d'exploitation ajusté pour l'exercice clos le 30 mars 2024 dans une fourchette de 410 à 460 millions de livres sterling, en deçà des prévisions précédentes.



Sur la base des taux de change en vigueur au 29 décembre 2023, le groupe vise désormais un effet de change négatif d'environ 120 millions de livres sterling sur le chiffre d'affaires et d'environ 60 millions de livres sterling sur le bénéfice d'exploitation ajusté.



' Nous avons connu une nouvelle décélération au cours de notre période clé de décembre et nous nous attendons maintenant à ce que nos résultats pour l'ensemble de l'année soient inférieurs à nos prévisions précédentes. Nous restons confiants dans notre stratégie visant à réaliser le potentiel de Burberry et nous sommes déterminés à atteindre notre objectif de chiffre d'affaires de 4 milliards de livres sterling ' a déclaré Jonathan Akeroyd, Directeur Général de Burberry.





