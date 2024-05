Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Burberry: repli de 41% du BPA lors de l'exercice 2023/24 information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Burberry a publié ses résultats préliminaires au titre de l'exercice 2023/24 (achevé le 30 mars). Ils laissent apparaître un chiffre d'affaires annuel de 2968 M£, en repli de 4% par rapport au précédent exercice et stable à taux de change constants.



L'EBIT ajusté ressort à 418 M£, en repli de 34% (-25% à changes constants), en ligne avec le consensus.



Le bénéfice par action affiche quant à lui un recul de 41%, à 73,9 pence, tandis que le FCF s'établit à 63 M£ (-84%).



Burberry indique qu'un dividende de 61 pence par action sera proposé, stable par rapport au précédent exercice.



'Bien que nos résultats financiers pour l'exercice 2024 soient inférieurs à nos attentes initiales, nous avons réalisé de bons progrès en recentrant notre image de marque, en faisant évoluer notre produit et en renforçant la distribution tout en apportant des améliorations opérationnelles', a commenté Jonathan Akeroyd, CEO de Burberry.







