Burberry renoue avec les profits au premier semestre et progresse en bourse

( AFP / HENRY NICHOLLS )

Le groupe de luxe britannique Burberry a annoncé jeudi une forte progression de ses revenus au premier semestre 2026 en glissement annuel, permettant à son action de progresser à la Bourse de Londres.

Le bénéfice net de l'entreprise s'élève à 6 millions de livres sterling, contre une perte de 26 millions au premier semestre de l'année précédente.

"Au premier semestre, nous avons enregistré de la croissance dans la mode femme, homme, enfant et les accessoires, dans un environnement incertain", a affirmé le directeur général du groupe Joshua Schulman dans un communiqué.

Les ventes en magasins ont augmenté de 4 % au premier semestre, tirées par la Chine et le continent américain.

Le patron de la marque met en exergue la stratégie "Burberry Forward" lancée il y a deux ans.

Confronté comme l'ensemble du secteur du luxe à un ralentissement de la demande et à l'offensive protectionniste des Etats-Unis, Burberry avait pâti ces dernières années de choix stratégiques malheureux, notamment le pari raté de monter davantage en gamme.

Le groupe s'est dès lors recentré en urgence sur ses grands classiques, comme son trench coat et ses écharpes, avec des prix plus en rapport avec sa marque: le luxe, mais pas l'ultra luxe.

La marque fonctionne "de plus en plus auprès de la cohorte des Gen Z, ce qui permet au groupe de rester pertinent pour une génération plus jeune", explique Richard Hunter, responsable des marchés chez Interactive Investor.

Sur les six mois clos le 26 septembre 2026, le chiffre d'affaires atteint 1,098 milliard de livres, contre 1,032 milliard un an auparavant, soit une hausse de 6 %.

"Pour l'exercice 2027, nous prévoyons de réaliser de nouveaux progrès vers nos objectifs financiers, notamment en générant une croissance du chiffre d'affaires et en augmentant nos marges", a souligné Burberry.

Vers 08H45 GMT le cours de l'action Burberry prenait près de 7 % à la Bourse de Londres.

"Nous restons conscients du caractère incertain de l'environnement extérieur", a précisé le groupe.

La hausse des coûts de l'énergie et les effets inflationnistes causés par le conflit au Moyen-Orient ont pesé sur le secteur de la mode de luxe ces derniers mois.

Depuis le début de l'année, les titres Hermès et LVMH ont ainsi perdu pas loin de 40 %, Kering 30 %, contre une baisse de seulement 7 % pour Burberry.