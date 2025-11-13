Burberry renoue avec la croissance, première hausse trimestrielle des ventes en deux ans

Burberry BRBY.L a annoncé jeudi une hausse de 2% de ses ventes comparables au deuxième trimestre, dépassant les attentes, alors que les mesures de redressement du détaillant de luxe britannique commencent à porter leurs fruits et que son activité en Chine est repartie à la hausse.

Les analystes tablaient sur une croissance de 1% de ses ventes comparables, selon un consensus fourni le groupe, après sept trimestres consécutifs de baisse.

(Rédigé par Yadarisa Shabong, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)