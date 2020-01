Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Burberry : prévisions relevées, mais le titre flanche Cercle Finance • 22/01/2020 à 10:22









(CercleFinance.com) - Burberry a fait état mercredi d'une hausse de 3% de ses ventes à périmètre comparable au cours d'un troisième trimestre qualifié de 'solide', une performance qui a conduit la maison de luxe britannique à revoir à la hausse sa prévision de croissance annuelle, en dépit des troubles politiques à Hong Kong. L'enseigne londonienne affiche sur les 13 semaines closes au 29 décembre dernier un chiffre d'affaires de 719 millions de livres sterling, contre 711 millions de livres sur la même période de l'exercice 2018. La région Asie-Pacifique, habituellement moteur de croissance, n'a généré qu'une croissance modérée à un chiffre ('low single digit'), précise Burberry, du fait d'une réduction par deux des ventes à Hong Kong. En dépit de ce contexte difficile, Burberry dit désormais viser pour son exercice 2019/2020 une croissance à périmètre comparable modérée à un chiffre ('low single digit'), contre une croissance attendue 'globalement stable' jusqu'ici. Un relèvement qui n'impressionnait pas le marché puisque le titre accusait un repli de 3,3% à 2189 pence ce matin à la Bourse de Londres. 'Depuis quelque temps, les investisseurs semblent se montrer plus pessimistes sur la capacité du groupe à redresser ses ventes', explique un trader.

Valeurs associées BURBERRY GROUP LSE -1.79%