Burberry poursuit son redressement, les ventes remontent

(Zonebourse.com) - Burberry a fait état jeudi d'un cinquième trimestre consécutif de croissance de ses ventes, ce qui tend à montrer que la stratégie de retour aux fondamentaux mise en place par le directeur général Joshua Schulman porte ses fruits en dépit d'un environnement jugé particulièrement défavorable.

A la suite de cette publication, le titre de la célèbre marque au tartan monte de 7% à 1 169,5 pence, signant la plus forte hausse d'un indice FTSE 100 qui gagne 0,2%.

L'indice sectoriel en Europe est de son côté quasiment inchangé.

Le groupe de luxe britannique, connu pour ses imperméables et ses sacs à main haut de gamme, a annoncé ce matin que ses ventes à périmètre comparable avaient grimpé de 4% sur son deuxième trimestre décalé, clos fin septembre, là où le consensus n'anticipait qu'une hausse de l'ordre de 3%.

Sa situation tranche avec celle d'autres acteurs du secteur, comme LVMH ou Kering, qui ont fait état d'une timide hausse voire d'une baisse de leur chiffre d'affaires sur le trimestre écoulé en raison de la persistance de l'inflation qui pénalise le pouvoir d'achat de leurs clients.

Sur l'ensemble du premier semestre, son chiffre d'affaires ressort en hausse de 6% à périmètre constant, dont une progression de 4% des ventes au sein de son réseau de vente au détail, très suivi par les investisseurs.

La croissance a principalement été tirée par les Amériques ( 12%), puis par la Chine ( 7%).

En Europe, où la demande reste atone, les ventes dans les magasins détenus en propre et ses sites de commerce en ligne ont reculé de 2% en données comparables.

Son résultat opérationnel ajusté ressort à 62 millions de livres sur les six premiers mois de l'exercice, contre 19 millions un an auparavant.

Des perspectives qui s'améliorent

Burberry a précisé qu'il était en bonne voie d'atteindre ses objectifs annuels, consistant à faire progresser son chiffre d'affaires et à améliorer ses marges, notamment sous l'effet de son programme de transformation en cours, baptisé "Burberry Forward".

Le groupe s'attend même à ce que les ventes chez les distributeurs partenaires (wholesale) progressent de 10% à 12% sur l'ensemble de l'exercice 2026/2027, contre une prévision de moins de 10% jusqu'ici.

A titre de comparaison, les analystes visaient autour de 7% en moyenne.

"Le redressement se poursuit", se félicitent ce matin les analystes de Bernstein dans une note de réaction, réitérant au passage leur opinion "surperformance" assortie d'un objectif de cours de 1 300 pence.

"Cela confirme les progrès accomplis depuis que la marque a renoué avec ses codes historiques", renchérit-on chez Jefferies, même si le courtier américain renouvelle son avis sous-performance sur le titre avec une cible maintenue à 940 pence.

Le titre n'affiche plus qu'une baisse de 7% depuis le début de l'année, à comparer avec un repli de plus de 25% pour l'indice STOXX Europe Luxury 10.

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